17 luglio 2018- 11:23 **Inflazione: Istat, a giugno 'carrello spesa' -0,2% su mese, +2,2% su anno**

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano un calo dello 0,2% su base mensile e un aumento del 2,2% su base annua (da +1,7% registrato a maggio). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono dello 0,2% in termini congiunturali e del 2,7% in termini tendenziali (da +2,0% del mese precedente). E' quanto emerge dalle rilevazioni dell'Istat.