INFLAZIONE: MAMELI (INTESA), POSSIBILE MARGINALE CALO IN PROSSIMI 3 MESI

2 febbraio 2018- 13:51

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - "In prospettiva, ci aspettiamo che l’inflazione possa calare marginalmente (di uno-due decimi) nei prossimi tre mesi, prima di riprendere a salire a partire dal mese di maggio". A indicarlo Paolo Mameli, senior economist della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, commentando i dati sull'inflazione diffusi oggi dall'Istat. "L’effetto-base sull’energia potrebbe spingere l’inflazione annua negli ultimi mesi dell’anno molto vicina al 2%. In pratica, siamo vicini all’inizio di un trend di ripresa per l’inflazione, che pare già incorporato nelle attese degli operatori economici", dice Mameli."Confermiamo in ogni caso la nostra stima di un’inflazione in media annua poco variata nel 2018 rispetto a quella registrata nel 2017, sia per quanto riguarda l’indice generale che i prezzi core (1,2% e 0,8% secondo il dato nazionale, rispettivamente). L’andamento dell’inflazione sia in Italia che nell’area euro (dove il CPI sempre a gennaio è calato a 1,3% da 1,4% a/a) è coerente con l’assoluta gradualità annunciata dalla Bce nella strategia di uscita dalle misure non convenzionali di politica monetaria", conclude Mameli.