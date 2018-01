INFLAZIONE: SACCONI, DATO CONFERMA BASSA FIDUCIA IN FUTURO

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "L’inflazione italiana si è mantenuta nel corso del 2017 ben al di sotto dell’auspicato 2%. L’anno si è anzi concluso con un dato consolidato inferiore all’1%. Questo indicatore conferma purtroppo la bassa fiducia nel futuro della società italiana nella quale, non a caso, è cresciuta la propensione al risparmio". A scriverlo nel blog dell'Associazione amici di Marco Biagi il presidente della Commissione lavoro del Senato Maurizio Sacconi (Energie per l'Italia)."Si tratta di un vero e proprio rattrappimento compensato dalla forza dell’industria esportatrice per cui la crescita e’ per intero guidata dal commercio globale. Una più marcata ripresa dopo il voto dipenderà quindi da politiche di incoraggiamento della dimensione interna a partire dalle costruzioni e dal mercato immobiliare", sottolinea Sacconi.