**INFLAZIONE: VISCO, SCONGIURATA DEFLAZIONE MA ARDUA SPINTA A RIALZO ATTESE**

10 febbraio 2018- 11:45

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Il rischio di deflazione è stato scongiurato, ma rimane arduo spingere al rialzo le attese di inflazione". A sottolinearlo il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo intervento al Forex in corso a Verona. "L’inflazione, dopo un lieve calo all’inizio dell’anno in connessione con l’effetto meccanico del temporaneo aumento dei prezzi dei beni energetici nel 2017, dovrebbe gradualmente salire, portandosi su livelli in linea con l’obiettivo nella seconda parte del 2020", ha detto.