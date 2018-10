19 ottobre 2018- 15:42 Influenza: in Veneto dal 5 novembre parte la campagna vaccinale (3)

(AdnKronos) - E’ previsto, inoltre, che la vaccinazione antinfluenzale sia offerta attivamente e gratuitamente, da parte dei datori di lavoro, ai lavoratori particolarmente esposti per l’attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.Le persone non appartenenti a categorie a rischio che intendano proteggersi contro l’influenza stagionale, possono rivolgersi ai Servizi Vaccinali della propria Azienda ULSS per ricevere la vaccinazione ad un prezzo agevolato.