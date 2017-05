INFLUENZA: NEL VENETO ORIENTALE LA COPERTURA PIù ELEVATA DI VACCINI (2)

23 maggio 2017- 13:50

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Un ottimo risultato per la salute degli ultra sessantacinquenni e di conseguenza per tutte le persone che possono essere contagiate dall’influenza - dichiara il direttore del Dipartimento di Prevenzione, dottor Luigi Nicolardi - Questa percentuale elevata di vaccinati è stata resa possibile grazie al lavoro e all’impegno del personale del servizio, del personale ospedaliero, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Per la stagione influenzale prossima potremo fare ancora meglio raggiungendo l’obbiettivo del 75% della copertura vaccinale”.“A contribuire all’ottimo risultato – aggiunge il direttore generale dell’Ulss4 Carlo Bramezza - è stata anche la campagna di comunicazione “#iomivaccino” che ha coinvolto la direzione aziendale, i primari e personale ospedaliero, medici di medicina generale e sindaci del Veneto orientale, i quali si sono immunizzati e hanno manifestato il proprio sostegno alla vaccinazione attraverso messaggi audiovisivi, su carta stampata, tv e social network. A costoro il ringraziamento mio personale e dell’Azienda Ulss4”