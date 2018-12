18 dicembre 2018- 15:10 Informazione: al via il nuovo Telegiornale Regionale Veneto

Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - E’ stato presentato oggi a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il nuovo Telegiornale Regionale del Veneto, Consorzio Reti Nord Est.Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha portato i saluti istituzionali e ha sottolineato come “la nascita di un telegiornale regionale non può passare inosservata: essa segna una tappa importante, non solo per la politica, ma anche per la cultura, l’economia e la società. E’ giusto che il Veneto inizi a pensare da Veneto, a vedersi e sentirsi una regione unitaria che ha una propria identità; certo, il Veneto è sicuramente fatto da campanili, tante identità, tanti singoli capaci, per altro, di abbandonare ogni divisione al momento del bisogno, come abbiamo visto recentemente con l’emergenza del maltempo. Straordinari individualisti ma anche campioni nel mondo della solidarietà". "Nel mondo della globalizzazione è giusto imparare a fare squadra e credo che, con l’obiettivo di rafforzare la comune identità, condividere notizie e informazioni dell’intero territorio sia un passo molto importante. Un Tg regionale, che metta assieme tutte le sette province, è una scommessa per molti aspetti ardita, che presenta aspetti tecnici ma anche culturali e professionali non marginali, anzi", ha sottolineato.