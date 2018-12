19 dicembre 2018- 16:32 Informazione: Ciambetti, non possiamo nè vogliamo dimenticare i nostri giovani morti (5)

(AdnKronos) - "Ma, oggi siamo qui per scambiarci gli auguri e per quanto riguarda questo nostro appuntamento ribadisco quanto sto dicendo da tempo: senza il Quarto Potere, senza la Stampa, la Democrazia perde un suo pilastro fondamentale. A questa considerazione, oggi, ne aggiungo un’altra: nell’epoca dell’incompetenza, delle Bufale o fake news, la libera stampa e i giornalisti sono una diga contro il ritorno e il riflusso di superstizioni e dicerie, false credenze e menzogne che possono avere esiti nefasti in una società complessa come la nostra”, ha sottolineato.“A voi tutti, ai vostri colleghi che oggi vivono momenti difficili se non amari, va tutta la nostra solidarietà – ha concluso il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti - con la speranza che giungano tempi migliori anche per l’editoria, il sistema radiotelevisivo e i nuovi Media che non possono fare a meno della vostra professionalità. Prego ai rappresentanti dell’Ordine e del Sindacato dei giornalisti di portare questo messaggio di solidarietà ai propri iscritti”.