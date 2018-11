13 novembre 2018- 13:40 Informazione: Di Battista, difesa patetica, giornalisti chiedano scusa (2)

(AdnKronos) - "I giornali di Berlusconi non mi hanno mai perdonato di essere andato sotto Villa San Martino insieme a migliaia di cittadini liberi per leggere la sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa per Dell'Utri, braccio destro di Berlusconi - scrive ancora Di Battista - E da lì è iniziato il martellamento: 'è in vacanza in Sud America con i soldi di Berlusconi', 'ha un contratto con Mondadori da 400.000 euro' e via con altre menzogne ripetute così tante volte da trasformarsi, agli occhi dei meno attenti, in verità". "I giornali di De Benedetti non mi hanno mai perdonato il fatto di aver ripetutamente parlato del passato inglorioso dell'Ingegnere - afferma uno dei volti più noti del M5S - Un tempo era come Voldemort, non si poteva nominare, poi sono arrivati i 'grillini irriverenti' e tutto è cambiato. Ma ovviamente l'oltraggio doveva essere punito. E via con diffamazione costante, con insulti di ogni tipo alla mia persona, con vivisezioni continue di ogni mio discorso ed ogni mio scritto per trovare la consecutio temporum sbagliata o un qualsiasi errore. Non parliamo poi del gruppo Caltagirone il quale non mi hai mai perdonato di aver contribuito a mandare nell'oblio le Olimpiadi di Roma tanto care ai palazzinari della capitale"."E io adesso che dovrei fare? Lasciarmi intimidire dalla loro reazione scomposta? Figuriamoci - prosegue Di Battista - Quando decisi di non fare il ministro lo feci per una sola ragione: per essere totalmente libero di scrivere e dire ciò che penso. Questo è un privilegio incredibile, altro che auto blu e assegni di fine mandato. E quando inizi ad assuefarti alla libertà ne vuoi sempre di più, anche se sai che dire ciò che pensi ti farà tanti nemici e a volte ti farà venire il sangue amaro. Ma, allo stesso tempo, ti fa guardare allo specchio".