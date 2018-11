27 novembre 2018- 21:44 Informazione: duello in Tv Di Maio-Calabresi su libertà stampa

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "La libertà di stampa in questo paese è la possibilità dei cittadini di conoscere i fatti. Per me sui giornali oggi ci sono troppe bugie e troppe campagne contro qualcuno. E ti viene da chiederti ma non è che quell'editore fa quella campagna per propri interessi?". Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì. Il vicepremier ha avuto un vivace scambio in studio con il direttore di Repubblica, Mario Calabresi, mostrando alcune prime pagine del quotidiano che, secondo Di Maio, non sarebbero corrette. "Dovete ammettere quando dite una bugia", ha attaccato il leader M5S. "Dovreste farlo anche voi -ribatte Calabresi- quando le balle le dice il governo, come la mettiamo?".