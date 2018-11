13 novembre 2018- 17:03 Informazione: Gelmini, Di Maio vuole intimidire stampa

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Anche oggi attacchi da M5S a giornalisti. Di Maio e soci vogliono intimidire la stampa e minacciano ritorsioni contro chi non si allinea al pensiero unico grillino. Per Forza Italia la libera manifestazione del pensiero è fondamentale per democrazia #giulemanidallinformazione”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.