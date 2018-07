13 luglio 2018- 18:22 Informazione: Savino (FI), avvocato Conte non difende Casalino

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - “L’avvocato del popolo Conte non interviene per difendere il suo portavoce. Delle due l’una: o Conte sa che il comportamento del suo portavoce contro ‘Il Foglio’ non ha scusanti e quindi è indifendibile, oppure il suo portavoce gli proibisce di parlare. E allora è lecito domandarsi se a Palazzo Chigi comandi Conte oppure Casalino”. Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.