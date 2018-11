13 novembre 2018- 16:28 Informazione: Schifani, da M5S deriva inaccettabile

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Il modo in cui il Movimento 5 Stelle e il vicepremier Di Maio esternano il loro dichiarato rispetto per la 'sacralità' della libera informazione è quantomeno singolare. La prassi reiterata degli insulti e delle invettive contro i giornalisti, nonché gli annunciati interventi punitivi come l'eliminazione del fondo per l'editoria, rappresentano una deriva inaccettabile che non ha davvero nulla a che fare con la tutela del ruolo della stampa”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Renato Schifani.“Per questo -prosegue- non si può che condividere il richiamo quantomai opportuno dell’Agcom al rispetto di un elemento essenziale della vita democratica del Paese, strettamente collegato al concetto di libertà: l'informazione plurale".