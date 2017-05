INFORTUI: ROSETO (UIL), UN ALTRO MORTO SU LAVORO, FARE DI PIù SU SICUREZZA

9 maggio 2017- 11:23

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Dobbiamo ancora una volta commentare tristemente incidenti mortali sul lavoro: anche ieri un altro lavoratore è morto durante il lavoro a Bergamo. La situazione è sempre più critica e iniziative adeguate devono essere prese al più presto". A dichiararlo è la segretaria confederale della Uil, Silvana Roseto, per la quale "la prevenzione, la formazione e la conoscenza dei rischi presenti sul lavoro devono essere implementate in maniera decisiva". "Leggiamo spesso, negli ultimi giorni, dichiarazioni delle Istituzioni sul fatto che si debba fare di più sulla sicurezza. Come Uil ribadiamo - sottolinea Roseto - di essere disponibili a un confronto immediato, a tutto campo, per analizzare e attuare tutte le iniziative utili al miglioramento della salute della sicurezza sul lavoro e anche, visti i recenti incidenti, alla tutela ambientale per il territorio. Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza vanno ai familiari delle vittime".