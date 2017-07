INFORTUNI: ACLI, BENE DATI INAIL MA CREIAMO FILIERA PER AIUTARE REINSERIMENTO

5 luglio 2017- 20:19

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "Gli infortuni sul lavoro rappresentano tuttora un’emergenza sociale". Lo denuncia Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli commentando i risultati presentati oggi a Montecitorio dal presidente dell’Inail Massimo De Felice. Secondo quanto riportato dall’istituto, le denunce di incidenti mortali sul lavoro sono scese a 1.104 nel 2016 (erano 1.364 cinque anni fa), nuovo minimo storico in base alle serie storiche comparabili (dal 2008)."Sono numeri positivi – riprende Rossini -, ma la questione presenta ancora diversi punti critici come la diffusione di forme contrattuali atipiche che non permettono un’approfondita formazione del lavoratore; una forza lavoro sempre più in avanti con l’età, con capacità di attenzione, di riflessi e cognitiva che vanno riducendosi nel tempo e, anche, una maggior presenza di una forza lavoro straniera che a seguito della difficoltà nella comunicazione non raggiunge una formazione accurata".Per questo, continua il presidente delle Acli, "proponiamo la creazione di una filiera di interventi per unire, sulla base della legislazione vigente in materia di reinserimento, le attività formative, di tirocinio, intermediazione e accompagnamento delle persone che vivono il problema permanente di invalidità legata a incidenti sul lavoro".