INFORTUNI: ACLI, BENE DATI INAIL MA CREIAMO FILIERA PER AIUTARE REINSERIMENTO (2)

5 luglio 2017- 20:19

(AdnKronos) - Di lavoro, invalidità, iniquità del sistema previdenziale e anche di altro si parlerà domani e il 7 luglio nel corso dell’incontro annuale del Patronato Acli. "Agire nel sociale, lasciare il segno" è il titolo del convegno in programma all’Holiday Inn di Roma al quale parteciperanno circa 200 persone tra dirigenti Acli e direttori regionali e provinciali del Patronato.Tutele, futuro e democrazia saranno al centro dell’incontro, che sarà l’occasione per rilanciare forte l’impegno del Patronato alla luce di un sistema previdenziale che tende a penalizzare i più deboli e i più bisognosi. Un impegno che rappresenta un richiamo alle radici dell’ente, nato per trasformare quelle che erano le richieste di tutela in diritti.