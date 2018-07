17 luglio 2018- 17:22 Infortuni: Anci Veneto firma patto strategico per prevenzione su luoghi di lavoro

Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha partecipato oggi al tavolo istituzionale per la sicurezza del lavoro dove è stato firmato il patto strategico per la prevenzione del rischio e degli infortuni sui luoghi di lavoro insieme ad altri soggetti istituzionali, associazione di categoria e sindacati.La Presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, ha commentato così la giornata di lavori: “questo patto conferma la volontà di fare squadra per affrontare una priorità come quella della sicurezza sul lavoro che ha profonde ripercussioni sociali. Infatti dietro ad una persona che perde la vita sul lavoro ci sono molto spesso famiglie e figli e sono episodi che toccano da vicino le comunità”.“Siamo arrivati alla firma di questo documento in tempi brevi grazie alla richiesta immediata di convocazione del tavolo da parte dei sindacati confederali e all’ottimo lavoro svolto dalle strutture regionali che hanno operato in condivisione e dialogo costante con tutti i soggetti coinvolti", ha spiegato.