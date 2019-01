21 gennaio 2019- 10:52 Infortuni: Apa (Uilm), 'basta tragedie su lavoro, massimo sforzo per sicurezza'

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - "Basta tragedie sul lavoro". A dirlo è il segretario generale della Uilm di Genova, Antonio Apa, esprimendo il proprio "cordoglio e vicinanza alla famiglia" del giovane operaio di una ditta esterna che questa mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella sede di Ansaldo Energia. Subito dopo l'incidente, dice, Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per turno. "Serve il massimo sforzo e il massimo impegno da parte di tutti - afferma Apa - per evitare questi incidenti e morti sul posto di lavoro e garantire la sicurezza dei lavoratori. Chiederemo un incontro per accertare la dinamica e la cause dell'incidente".