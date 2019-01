21 gennaio 2019- 16:08 Infortuni: Barbagallo, nuova vittima a Genova, bisogna agire

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta piangiamo un giovane morto sul lavoro, questa volta all’Ansaldo di Genova: tutta la Uil si stringe in doloroso silenzio al fianco dei familiari della vittima". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale, Carmelo Barbagallo. "Sono tragedie inaccettabili che si ripetono sistematicamente un po’ ovunque nel nostro Paese: il cordoglio non basta più, bisogna agire. Servono progetti strutturati di prevenzione e partecipazione; deve aumentare il 'potere' dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; occorre rendere più severe le pene nei casi di incidenti reiterati. Chiediamo, infine, al Governo di farsi promotore, d’intesa con le parti sociali, di una politica nazionale per la sicurezza sul lavoro", conclude il leader della Uil.