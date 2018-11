1 novembre 2018- 12:37 Infortuni: batte la testa mentre è su muletto, muore operaio 18enne

Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Un giovane di 18 anni è morto in seguito a un infortunio sul lavoro, la scorsa notte a Milano. Il ragazzo, residente in provincia di Varese, stava lavorando assieme ad alcuni colleghi per l'installazione della fibra ottica nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di Piazzale Portello. Poco dopo le 4 di stamane, mentre era a bordo di un muletto guidato da un collega, il giovane ha battuto la testa contro un'architrave ed è finito a terra privo di conoscenza. Alcuni colleghi hanno provato a rianimarlo, senza riuscirvi. Così hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre alla polizia, è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne la morte.