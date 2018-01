INFORTUNI: BOLDRINI, BASTA TRAGEDIE, CAMERA OSSERVA MINUTO SILENZIO

17 gennaio 2018- 17:05

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Occorre fare piena luce in tempi rapidi sulle cause, le responsabilità di questa inammissibile tragedia. Al tempo stesso, al di là di quanto sarà accertato dall'autorità giudiziaria, è forte l'amarezza nel constatare che nel nostro Paese, dieci anni dopo la strage della ThyssenKrupp, malgrado gli interventi legislativi addottati dal Parlamento, la sicurezza sul lavoro resti un grande problema irrisolto". Lo ha affermato, intervenendo in Aula, la presidente della Camera, Laura Boldrini, dopo l'incidente accaduto ieri in un'azienda di Milano."E' quanto confermano nella loro cruda realtà -ha detto ancora la presidente della Camera- anche i dati ufficiali che evidenziano nel 2017, dopo un lungo periodo di riduzione, un aumento sia degli infortuni sul lavoro denunciati, sia dei morti, ben 952. Il tema della sicurezza sul lavoro deve dunque essere sempre più al centro dell'attenzione di tutte le istituzioni competenti, e soprattutto del sistema produttivo, affinchè tali tragedie non si ripetano più". Boldrini, a nome personale e di tutta la Camera, ha espresso "un commosso omaggio" alle vittime e ai loro familiari e gli auguri di pronta guarigione agli operai rimasti feriti, invitando l'Aula ad osservare un minuto di silenzio.