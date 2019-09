12 settembre 2019- 17:15 Infortuni: Catalfo, 'da governo massimo impegno a lotta contro morti lavoro'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Il Governo si impegnerà al massimo nel contrasto alle morti sul lavoro. La prossima settimana con Inail e Inl aprirò un tavolo per avviare il piano straordinario di prevenzione e sicurezza già inserito nel programma di Governo. E' mia intenzione coinvolgere anche le parti sociali e gli attori istituzionali della sicurezza sul lavoro. E' necessario che le norme sulla prevenzione degli infortuni siano rispettate e osservate". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, in una nota commenta l’ultimo incidente mortale sul lavoro in provincia di Pavia nel quale sono morti 4 lavoratori.