28 aprile 2018- 10:34 Infortuni: Cgil, sicurezza è cuore lavoro, affrontare emergenza

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - “Gli infortuni sul lavoro tornano a crescere, quelli mortali nei primi mesi dell’anno sono stati più di duecento, e tutto questo accade nel momento in cui economia e produzione sono in lenta ripresa. Siamo quindi di fronte ad un’emergenza che ci interroga sul legame tra condizioni di lavoro e modello di sviluppo e innovazione”. È quanto dichiara Franco Martini, segretario confederale della Cgil, in occasione della Giornata internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. “Nella lotta contro gli infortuni - continua Martini - siamo tra due fuochi: da un lato il vecchio modo di lavorare, specie nei settori più colpiti, in cui si continua a morire esattamente come mezzo secolo fa; dall'altro, il nuovo che avanza, il futuro 4.0, portatore di nuovi fattori di rischio e malattie professionali, in parte ancora non indagati”. Per il dirigente sindacale, “occorre quindi una strategia nazionale e interdisciplinare, che preveda il potenziamento dell’azione di controllo per rendere esigibili le leggi esistenti, da implementare e modellare sulla base delle nuove esigenze”.