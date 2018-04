28 aprile 2018- 10:34 Infortuni: Cgil, sicurezza è cuore lavoro, affrontare emergenza (2)

(AdnKronos) - “Noi continueremo ad impegnarci per seguire tale direzione, e per questo - ricorda Martini - il tema della sicurezza sul lavoro sarà al centro delle celebrazioni unitarie del Primo Maggio”. “Abbiamo scelto la città di Prato per la manifestazione nazionale di quest’anno perché rappresenta una realtà industriale simbolica, purtroppo più volte all’onor della cronaca per gravi incidenti. Invitiamo i lavoratori e le lavoratrici - conclude Martini - a partecipare ai cortei in tutta Italia, perché la sicurezza è il cuore del lavoro”.