27 aprile 2018- 14:16 Infortuni: Cisl, fare tutti di più su salute e sicurezza sul lavoro

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Ha ragione l'Anmil: dobbiamo fare tutti di più sulla salute e sicurezza sul lavoro perchè i dati che ha fornito l'Inail ieri non sono confortanti". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini, alla vigilia delle manifestazioni organizzate per la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro dedicata quest' anno al lavoro minorile e per la festa del Primo Maggio. Dagli ultimi dati pubblicati nel rapporto Inail del primo trimestre 2018, infatti, sottolinea il sindacalista, "emerge che, se le denunce con esito mortale sono aumentate dell’11,58%, l’aumento è dovuto ad una crescita delle denunce di infortunio in itinere, registrandosi di contro, positivamente, una diminuzione delle denunce di infortunio con esito mortale in occasione di lavoro, in confronto all'anno precedente". La drammatica sequenza, però, degli accadimenti di questi ultimi giorni, dall'inizio del mese di aprile ad oggi, rileva, "sembra dare un segnale in controtendenza a quanto registrato nel Rapporto trimestrale. Questa situazione è l'esempio evidente di come non si può approcciare al complesso tema della prevenzione solo pensando di agire sull'onda delle urgenze rappresentate dai momenti di maggior concentrazione di eventi drammatici, potendo permettersi di porre in secondo piano il tema delle tutele e della salute e sicurezza sul lavoro ogni volta che i dati sembrano meno drammatici del periodo precedente".