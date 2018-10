14 ottobre 2018- 13:55 Infortuni: Conte, impegno governo per sicurezza e prevenzione

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Oggi il mio pensiero è per le vittime degli incidenti sul lavoro. Sicurezza e prevenzione devono essere sempre garantite per tutelare la vita delle persone. Il nostro governo punta anche sul controllo affinché certi drammi non si verifichino più". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.