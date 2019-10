18 ottobre 2019- 15:27 Infortuni: Dadone, 'ancora incidente mortale, è inaccettabile'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Ancora un incidente mortale sul lavoro nel cuneese, la mia provincia. È triste e inaccettabile pensare che si possa perdere la vita mentre si compie, semplicemente, il proprio dovere quotidiano. Tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia e ai cari della vittima". Così in un tweet il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone in merito all'incidente in cui è morto un operaio di 33 anni della Merlo di San Defendente di Cervasca.