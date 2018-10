14 ottobre 2018- 15:21 Infortuni: De Poli, sicurezza lavoro battaglia di civiltà

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "La sicurezza sul lavoro è una battaglia di civiltà. In Italia sono ancora troppo gli incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro: la scia delle morti bianche non si arresta. Nel 2018 finora oltre 700 incidenti mortali. La dignità dei lavoratori non è un optional. Un Paese civile come l’Italia deve massimizzare i propri sforzi per garantire a ciascun lavoratore sicurezza e dignità”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.