24 settembre 2018- 17:49 Infortuni: esplode motore macchina operatrice, tre operai feriti a Belluno

Belluno, 24 set. (AdnKronos) - Dal pomeriggio i vigili del fuoco sono impegnati in via Europa presso la stazione ferroviaria di Belluno per un’esplosione avvenuta sul cofano motore di una macchina operatrice adibita a lavori ferroviari: tre operai sono rimasti gravemente feriti. I vigili del fuoco accorsi con tre squadre hanno subito messo in sicurezza il mezzo e prestato i primi soccorsi agli operai colpiti dall’esplosione, che sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per essere portati in ospedale. Il comandante dei vigili del fuoco Girolamo Bentivoglio Fiandra insieme con il funzionario di turno hanno coadiuvato i soccorsi fino alla messa in sicurezza dell’area interessata. La zona dell’esplosione è lontana diverse centinaia di metri dall’area passeggeri della stazione. Le cause che hanno innescato l’esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco Sul posto la polizia ferroviaria e una squadra della scientifica e personale dello Spisal.