28 aprile 2018- 11:53 Infortuni: Fico, morti sul lavoro inaccettabili, occorre impegno di tutti

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Non dobbiamo dimenticare l'inaccettabile fenomeno dei morti sul lavoro nel nostro Paese. Occorre l'attenzione e l'impegno di tutti perché siano adottate misure per risolvere questa vera e propria piaga. I numeri restano preoccupanti e ci ricordano come sia prioritario per l'agenda politica dare risposte sul tema della sicurezza". A rimarcarlo il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, quest'anno dedicata al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute dei giovani lavoratori e alla lotta al lavoro minorile."Secondo stime globali pubblicate dall'Organizzazione internazionale del lavoro - sottolinea Fico - quasi un bambino su dieci in tutto il mondo è prigioniero in lavori che mettono a rischio la sua salute fisica e psichica condannandolo ad una vita senza spensieratezza né istruzione, in uno stato di disagio e di timorosa rassegnazione. ?Il 38% dei minori tra i 5 e i 14 anni è coinvolto in attività pericolose e quasi i due terzi di essi -di età compresa tra i 15 e i 17 anni- lavorano più di 43 ore alla settimana. Dati allarmanti -che rivelano con drammatica evidenza l’esistenza di incolmabili sacche di degrado, d’illegalità e di sfruttamento, in un sistema perverso di cui i minori sono vittime incolpevoli e indifese".