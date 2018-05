9 maggio 2018- 17:24 Infortuni: Fiom, aprire vertenza su appalti Fincantieri

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "E' necessario aprire una discussione ampia e una vertenza sul tema degli appalti all'interno del Gruppo Fincantieri, in merito alla gestione della sicurezza, perché episodi come questo devono finire”. Ad affermarlo è la Fiom-Cgil, in una nota, esprimendo piena vicinanza alla famiglia del giovane operaio morto questa mattina a Monfalcone. "E' l’ennesimo incidente - sottolinea la Fiom - legato alla filiera degli appalti nei cantieri navali. Rendere il lavoro sicuro, fuori dal ricatto sui tempi, sui costi, sulla precarietà è la priorità. E’ urgente aumentare i controlli e la formazione, pretendere la messa in campo di tutte le misure di sicurezza. Il giovane operaio era impiegato in una ditta di proprietà della famiglia che lavora in appalto nei cantieri del gruppo Fincantieri".