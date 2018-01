INFORTUNI: FONTANA, DOLORE PER VITTIME, INACCETTABILE MORIRE SUL LAVORO

18 gennaio 2018- 16:23

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - "Sono addolorato per la nuova tragedia sul lavoro avvenuta oggi nel bresciano, per la morte di un ragazzo di 19 anni, e per la morte cerebrale del quarto operaio ferito nell'incidente di martedì a Milano". Lo afferma il candidato governatore del centrodestra per la Regione Lombardia, Attilio Fontana."Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alle loro famiglie e ribadisco la necessità di fare ancora di più per tutelare chi lavora e per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Non è accettabile morire sul lavoro", conclude Fontana.