23 novembre 2018- 18:19 Infortuni: Fontana, non si può morire sul lavoro (2)

(AdnKronos) - Un impegno "concreto da parte della Regione Lombardia che è proseguito, anche a livello nazionale - ha aggiunto Fontana - con il coordinamento di un Tavolo tecnico, appositamente costituito, con il Ministero della Salute, quello del Lavoro, l'Ispettorato del lavoro e l'Inail, che ha elaborato una bozza di accordo che individua strumenti e interventi di prevenzione che garantiscono un'ulteriore tutela del lavoratore". Per realizzare questi interventi, però, "è necessario un intervento del Mef che consenta un utilizzo più agile dei proventi delle sanzioni, evitando di sottoporli ai vincoli di bilancio. Sono certo che i ministri Di Maio e Grillo interverranno sul ministro Tria per fare in modo che ciò avvenga in tempi brevi, perché ogni giorno che passa è un'occasione persa per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro e impedire che accadano ancora tragedie come quella di oggi", conclude Fontana.