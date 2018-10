14 ottobre 2018- 16:32 Infortuni: Fontana, prevenzione e controlli per garantire sicurezza

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Un pensiero e una preghiera per le vittime degli incidenti sul lavoro e i loro familiari. Prevenzione, cultura e controlli sono le chiavi per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro". Così, su Twitter, il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, nella 68ma giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa da Anmil.