27 novembre 2018- 17:46 Infortuni: Fratoianni, morti sul lavoro come in una guerra

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Il 10% di morti sul lavoro in più in questo 2018. Lo certifica l'Inail, sulla base delle denunce ricevute. A ottobre abbiamo raggiunto quasi i mille morti, come in una guerra. " Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e uguali. "Precarietà, mancanza di controlli, mancanza di adeguate misure di sicurezza -prosegue il leader di Si- zero investimenti, queste le cause, queste le emergenze. Mentre buona parte della politica, a partire dal governo -conclude Fratoianni- si occupa sempre di qualcos’altro...".