INFORTUNI: IN LOMBARDIA 50% AZIENDE A RISCHIO PER DIRETTIVA SEVESO

17 gennaio 2018- 13:46

Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Circa il 50% delle aziende italiane considerate "pericolose in base ai criteri dettati dalla Direttiva Seveso" si trova in Lombardia. circa la metà delle aziende" è considerata "pericolosa. Lo evidenziano i sindacati confederali lombardi, dopo l'incidente di ieri alla Lamina di via Rho, uno dei più gravi degli ultimi anni, che ha provocato tre morti. "Dalle prime notizie- ricorda il sindacato - durante un intervento di manutenzione in un'area nella quale venivano fatti circolare gas asfissianti, il sistema di allarme non si sarebbe attivato. Saranno le indagini ad accertare la dinamica dell’episodio, ma sorgono già i primi interrogativi tesi ad accertare le responsabilità precise e il corretto funzionamento degli strumenti di prevenzione e di sicurezza".Cgil, Cisl e Uil lombarde esprimono la loro "forte preoccupazione per quanto accaduto, che non è purtroppo un evento singolo né in Lombardia né nel panorama nazionale. Solo negli ultimi due giorni, infatti, ci sono stati altri due infortuni mortali, uno a Cafasse nel torinese, e l’altro ad Ascoli Piceno. In Lombardia, da gennaio a novembre 2017, sono stati 127 i morti sul lavoro"."Quanto ai rischi, sul nostro territorio - sottolineano ancora - è presente circa la metà delle aziende considerate pericolose in base ai criteri dettati dalla Direttiva Seveso. Ma non ci si può limitare ai dati, le statistiche non riflettono il dramma delle persone coinvolte".