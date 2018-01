INFORTUNI: INCIDENTE MILANO, ACCERTAMENTI PER MORTE CEREBRALE QUARTO OPERAIO

18 gennaio 2018- 15:52

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Sono in corso accertamenti per la morte cerebrale del quarto operaio ricoverato al San Raffaele dopo il tragico incidente avvenuto nell'azienda milanese 'Lamina' due giorni fa. Secondo quanto si apprende, le condizioni dell'uomo, già molto critiche, si sono aggravate e in questo momento sono in atto le procedure per verificare l'interruzione dell'attività cerebrale. L'uomo è ricoverato in terapia intensiva cardio-chirurgica.