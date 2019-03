5 marzo 2019- 18:26 Infortuni: incidente piattaforma Ancona, sindacati chiedono incontro a Eni

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Le segreterie nazionali Filctem, Femca e Uiltec chiedono "con urgenza un incontro ad Eni al fine di poter comprendere e verificare tempestivamente l’esatta dinamica dell’accaduto e le relative responsabilità". E' quanto si legge in una nota congiunta dei tre segretari generali, rispettivamente, Emilio Miceli, Nora Garofalo e Paolo Pirani dopo che questa mattina è avvenuto un grave incidente su una Piattaforma eni E&p al largo della costa marchigiana. L’incidente ha provocato un morto e due feriti."Il lavoratore che è deceduto - riferiscono- aveva 63 anni ed era un dipendente di eni E&p, ci sono anche due feriti dipendenti di ditte terze in gravi condizioni. Le dinamiche sono ancora in via di accertamento, ma le prime informazioni che arrivano dalla Piattaforma parlano di un incidente che è stato provocato dalla rottura della base di una gru sulla piattaforma con la caduta in mare del braccio della stessa e relativa cabina. Sono ancora in corso le operazioni di recupero da parte delle squadre di emergenza".Questo, rilevano, "è un incidente molto grave le cui cause devono essere accertate con celerità vista la gravità e particolarità dell’incidente stesso".