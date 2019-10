1 ottobre 2019- 10:59 Infortuni: Landini, 'basta frasi e impegni di circostanza, ora fatti concreti'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "A nome mio e di tutta la Cgil, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio che ha perso la vita sul lavoro stanotte nello stabilimento Fca di Cassino". Così in una nota il segretario generale, Maurizio Landini."Oggi - aggiunge il leader della Cgil - non servono davvero frasi e impegni di circostanza. Il governo ha finalmente avviato con i sindacati un confronto sul tema della sicurezza che adesso deve dare risposte ai lavoratori. Servono investimenti in formazione, prevenzione e controlli". "La magistratura - conclude Landini - appurerà cause e dinamiche di questa ennesima tragedia, ma il mondo del lavoro adesso pretende fatti concreti che evitino il ripetersi di simili drammi".