INFORTUNI: LANDINI, SERVONO PIù INVESTIMENTI ED ISPETTORI LAVORO

17 gennaio 2018- 10:52

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Sugli infortuni sul lavoro è possibile invertire la tendenza ma servono più investimenti e più ispettori del lavoro". Cosi’ il segretario confederale Cgil, Maurizio Landini, commenta il nuovo incidente mortale avvenuto ieri in una fabbrica di Milano."La sicurezza non deve più essere considerata un costo ma un investimento sulla qualita’del lavoro" aggiunge prima dell’incontro sull’Ilva di Genova facendo notare come nonostante la crisi e la riduzione delle ore lavorate gli incidenti sul lavoro e quelli mortali risultino in crescita. "Ci si riempie la bocca sulle potenzialita’ delle innovazioni tecnologiche mentre in realta’ siamo in presenza di una cultura inadeguata", prosegue sollecitando l’assunzione di nuovi ispettori al momento "sotto organico e depotenziati".