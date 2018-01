INFORTUNI: MORTE OPERAI A MILANO, DUE FERITI IN CONDIZIONI BUONE E STAZIONARIE

17 gennaio 2018- 16:12

Milano, 17 gen. (AdnKronos) - I due operai ricoverati per intossicazione dopo l'infortunio di ieri, a Milano, che ha portato alla morte di tre loro colleghi sono in buone condizioni al Istituto Clinico Città Studi dove sono stati portati ieri. "Lo stato di salute di entrambi i pazienti è buono e stazionario", spiega la Direzione Sanitaria nel bollettino medico dei due pazienti. I due "sono tenuti in osservazione nei locali del Pronto Soccorso secondo la tempistica concordata con gli altri Organi sanitari coinvolti nella valutazione dell’accaduto. Al termine dell’osservazione, se non si verificheranno fatti nuovi - conclude il bollettino - i pazienti potranno essere inviati al domicilio".