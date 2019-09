20 settembre 2019- 17:14 Infortuni: operaio gravemente ferito in cantiere A19

Palermo, 20 set. (AdnKronos) - Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere dell'autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi del viadotto Mulini. Un dipendente dell'impresa aggiudicataria dei lavori è rimasto gravemente ferito e si trova al momento in ospedale. L'Anas, si legge in una nota, "ha predisposto tutte le misure necessarie al fine di collaborare con le forze dell'ordine per l'accertamento delle dinamiche dell'infortunio".