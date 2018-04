20 aprile 2018- 19:51 Infortuni: operaio muore schiacciato da macchinario in Brianza

Milano, 20 apr. (AdnKronos) - Incidente sul lavoro in via dell'Artigianato 6 a Bellusco, comune in provincia di Monza e Brianza. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. L'incidente, in cui ha perso la vita un uomo di 42 anni schiacciato da un macchinario, è avvenuto intorno alle ore 17. Sul posto, oltre a personale del 118, anche i vigili del fuoco.