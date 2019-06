21 giugno 2019- 11:47 Infortuni: operaio perde la vita sul lavoro in Brianza

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Un operaio metalmeccanico di 35 anni, Christian Catalano, ha perso la vita dopo un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri alla Trater di Nova Milanese (Monza e Brianza). L'uomo sarebbe stato colpito da un grosso tubo al petto e morto poche ore dopo al San Gerardo di Monza. La Fiom Cgil Brianza "esprime la propria solidarietà ai familiari" e sottolinea: "Non possiamo non denunciare il fatto che la strage sul lavoro sta continuando. Di lavoro si deve vivere e non morire. Si facciano le indagini, si stabiliscano le dinamiche, le cause e le responsabilità di quanto è avvenuto". Da inizio anno, "siamo al sesto incidente mortale nella sola Provincia di Monza e Brianza, e due di questi sono giovani lavoratori metalmeccanici".