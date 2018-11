23 novembre 2018- 07:58 Infortuni: operaio travolto e ucciso su linea Milano-Brescia

Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Investimento mortale questa mattina all'alba sulla linea AV e convenzionale Milano - Brescia. Si tratta di un operaio di una ditta esterna che stava lavorando per conto di Rfi. La circolazione è sospesa e i treni, fa sapere Rfi, potranno essere riprogrammati, deviati su percorsi alternativi con allungamenti dei tempi di viaggio e cancellati. Per accertare le cause dell’incidente è stata avviata un’inchiesta interna. Rete Ferroviaria Italiana ha espresso "il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari".