INFORTUNI: PRECIPITA DA IMPALCATURA, MORTO OPERAIO NELL'ENNESE

19 giugno 2017- 20:32

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Incidente mortale sul lavoro a Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. La vittima è Santo Giaconia, 55 anni, operaio edile di Leonforte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione di un immobile per conto di un'impresa locale, per cause ancora da accertare è precipitato da un'impalcatura. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale 'Sant’Elia' di Caltanissetta, dove poco dopo è morto a causa delle ferite riportate nella caduta. Il cantiere è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che indagano sulla vicenda. Anche la salma si trova al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria.