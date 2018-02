INFORTUNI: ROSATI, SIAMO DI FRONTE A UNA VERA E PROPRIA EMERGENZA

1 febbraio 2018- 18:51

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - "Ancora una tragedia sul lavoro, che è costata la vita a un operaio a Parabiago. Nel 2018 non è più ammissibile morire sul lavoro: purtroppo le tragedie avvenute da inizio d’anno ad oggi non fanno che confermare che siamo di fronte a una vera e propria emergenza". Lo afferma Onorio Rosati, candidato presidente di Liberi e Uguali per la Lombardia, che esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia. "C’è - aggiunge - l’assoluta necessità di affrontare il tema della sicurezza sul lavoro sia a livello regionale sia nazionale, attraverso azioni di tipo strutturale con investimenti seri che potenzino i servizi ispettivi e di controllo sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro". .