8 maggio 2018- 16:56 Infortuni: si rovescia trattore, muore agricoltore a Portogruaro

Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - Alle ore 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo agricolo nei pressi di via Gardissere a Portogruaro per un trattore rovesciato: deceduto un uomo. Nonostante i soccorsi delle squadre dei pompieri accorse dal locale distaccamento e da Mestre per liberare l’uomo, il personale medico del suem ha dovuto dichiarare la morte del 62 enne del posto. Sul luogo la polizia locale e il personale dello Spisal. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.