9 maggio 2018- 16:05 Infortuni: sindacati, cordoglio per giovane operaio, morte su lavoro sconfitta per tutti

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "La morte di un giovane di 19 anni è una sconfitta di tutti". A dichiararlo sono Fim, Fiom e Uilm esprimendo le proprie condoglianze e vicinanza alla famiglia del giovane operaio di 19 anni che ha perso la vita oggi nel cantiere della Fincantieri di Monfalcone. "E’ intollerabile che si continuino a verificare morti e incidenti sul lavoro a cadenza quasi giornaliera. Quello che si è consumato in Fincantieri è gravissimo è l’ennesimo incidente in un cantiere navale legato alla filiera degli appalti su cui bisogna intervenire alzando i controlli e la formazione", affermano le tre sigle che hanno dichiarato due ore di sciopero e iniziative di solidarietà in tutto il Gruppo Fincantieri da svolgersi secondo le modalità decise dalle RSU nei vari siti."Bisogna da subito lavorare sulla sicurezza, l’obiettivo - dicono Fim, Fiom e Uilm - deve essere zero incidenti nei cantieri. Per farlo è necessario lavorare senza sosta sulla cultura della sicurezza anche personale che si coltiva ogni giorno attraverso investimenti e formazione".