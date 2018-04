19 aprile 2018- 18:03 Infortuni: sindacati Vicenza, maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro

Vicenza, 19 apr. (AdnKronos) - Dopo l’ennesimo incidente grave sul lavoro avvenuto ieri a Castegnero (Vi) in un cantiere edile, i sindacati Fillea (Cgil) Filca (Cisl) e Feneal (Uil) sono sempre più preoccupati e lanciano subito un appello: propongono un maggiore impegno per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro a tutti i livelli. "Il lavoratore che si è ferito ieri e i compagni di lavoro dell’azienda che gestisce il cantiere in cui è avvenuto l’incidente sono tutti formati e con esperienza. La ditta è una realtà seria che ai lavoratori ci tiene - spiegano in una nota - Il problema, soprattutto nell’edilizia riguarda il luogo di lavoro che evidentemente muta con l’andamento della costruzione del manufatto. Ma proprio per questo nelle costruzioni civili i lavoratori e le aziende sono più attenti e attente alla sicurezza".